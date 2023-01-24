Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin Meclis'e geleceği tarihi açıkladı!

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ne zaman Meclis'e geleceği yılan hikayesine dönen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin çıkacağı tarihi açıkladı. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı borç yapılandırmasının EYT ile ilgili borçları kapsamadığını açıkladı...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa teklifinin ne zaman yasalaşıp yürürlüğü gireceği konusu tam bir yılan hikayesine döndü. Son olarak AK Parti "Bizden bir tarih beklemeyin" açıklaması yaptı. EYT'lileri "acaba çıkmayacak mı?" endişesine sürükleyen EYT ile ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar geldi. EYT yasa tasarısı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Vedat Bilgin, teklifin ne zaman Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası konuştu

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar." dedi.

"İçerikte bir şey değişir mi?" sorusuna Bilgin, "Değişmez." karşılığını verdi.

EYT'nin maliyeti ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi. EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz." diye konuştu.

EYT kapsamındaki borçlar yapılandırılmıyor

Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık da Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok." dedi.

Kılıçdaroğlu: EYT'lileri oyalamayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirin'' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek şu mesajı paylaştı: "EYT'lileri oyalamayı bırak. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. EYT’yi Meclis'e getir hemen.''