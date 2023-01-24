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Üniversite yurdunda skandal! Herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler

Üniversite yurdunda skandal! Herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler

Gana’da ortaya çıkan görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Akra şehrinde yer alan üniversite kampüsünün yurdunda bir çift cinsel ilişkiye girdi. O anları yurdun başka bir binasından görenler kayda aldı.

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Gana Üniversitesi’ne ait yurttaki görüntüler sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. İsmi açıklanmayan bir çift odanın camının önünde cinsel ilişkiye girdi. Görüntüyü başka binanın balkonundan görenler o anları cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları yurtların kız ile erkek öğrenciler için ayrılmasını ve davranışlarının kontrol edilmesi gerektiğini savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öğrencilerin özgür bırakılması gerektiğini dile getirdi.

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