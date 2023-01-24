Seyirci kazan kaldırdı! Yalı Çapkanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferit herkesi çıldırttı

Star TV'de yayınlanan ve reyting rekorlarını altüst eden dizi Yalı Çapkanı'nın 19. bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Yalı Çapkını'nda Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in 'Pelin' hamlesi herkesi adeta çıldırttı ve sosyal medyada "Afra Saraçoğlu haklıymış" hastag'i birinci sıraya yerleşti. Peki Yalı Çapkını'nda herkesi kızdıran olay ne? İşte detaylar...

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Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Dizinin yeni bölümünün fragmanında Ferit’in yalıya Pelin’i getirmesi büyük tepki topladı. Dizinin sevenleri Twitter’da binlerce yorum yaparak Senaryonun gidişatına tepkilerini gösterdiler.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu dizide, Pelin'e hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın ön plana çıkarılması fanların tepkisini çekti.

Senaryonun son haftalarda beğenilmemesi sonrası fragman ise bardağı taşıran damla oldu. Seyirciler fragmandan sonra "Metresin dram hikayesi yaptılar" diziyi diyerek tepki gösterdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları...

Tepkiler çığ gibi büyüdü!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 20 Ocak akşamı 18. bölümüyle ekranlara gelen dizide; Ferit, Pelin’in evine gitti. Pelin’e Serter’den ayrılması konusunda baskı yapan Ferit Korhan, onun göründüğü gibi biri olmadığını vurguladı. Bunu kabul etmeyen Pelin ise arkadaş olduklarını dile getirdi.

Son bölümde dikkat çeken sahne

Gözyaşlarıyla odada Ferit’i bekleyen Seyran, eşi geldiğinde Pelin ile görüşüp görüşmediğini sordu. Pelin’in yeni sevgilisinin tehlikeli biri olduğunu anlatan Ferit, onu uyardığını söyledi. Çılgına dönen Seyran, planını sorunca Ferit baba olmak istediğini vurguladı. Bunun üzerine Seyran, hayatında daha aşağılık biriyle karşılaşmadığını belirterek onu odadan kovdu. Sinir krizi geçiren Seyran’ı Suna sakinleştirirken Ferit de Abidin ile dışarı çıktı.

