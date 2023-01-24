AK Parti'den flaş iddia! Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş aday olmayacak!

AK Parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar yaptı. MHP ile ortak liste çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna cevap veren Yavuz, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili de dikkat çeken bir cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. AK Parti seçimde nasıl bir strateji izleyecek, slogan ve seçim beyannamesi ile ilgili hazırlıklar başladı mı? Başladıysa çalışmalarda son durum ne? Seçim beyannamesi ne zaman açıklanacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı seçim kararının Meclis'i feshetme değil, Meclis'i yenileme kararı olduğunu belirten Ali İhsan Yavuz, "Fesih ortadan kaldırmayı ifade eder. Yani o artık görev yapamaz. Feshettiğiniz yer artık görev yapamaz. Halbuki anayasanın 116. maddesinin ilgili fıkrası diyor ki bir sonraki yani diğeri seçilene kadar görevi devam eder. Dolayısıyla bu fesih değil. Birlikte seçime götürme meselesi yani seçimin yenilenmesi durumu" dedi.

Muhalefetin 'Erdoğan aday olamaz' iddiası

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı iddiası için "Bu da çok garip gerçekten anlaşılır gibi değil. Bir kere bu fikri ileri sürenler hep CHP'li ya da o zihniyete katkı sağlamak isteyen hukukçular. Mesela Ersan Şen gibi bir takım hukukçular. Yani AK Partili olmadığı ve AK Parti'ye yoğun ve şiddetli eleştiriler getirdiğini düşündüğümüz bir takım hukukçular bile o görüşe katılmıyor. Zaten katılmak imkansız" dedi.

MHP ile ortak liste yapılacak mı?

14 Mayıs'taki seçimlere AK Parti ve MHP'nin tek listeyle girip girmeyeceği sorulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan yavuz, "Birçok şeye aynı noktadan bakıyoruz, karar vermemiz kolay. Henüz tartışılan bir konu değil, masaya gelen mesele değil" karşılığını verdi.

Altılı Masa'nın adayı kim olacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Altılı masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili soruya da dikkat çeken bir cevap verdi. Yavuz, adayın kim olacağını söylemezken, kimlrin aday olmayacağını anlattı. Yavuz, "Kanaatime göre Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmayacak" dedi.