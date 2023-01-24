CHP'li Ağbaba: "AKP iktidarı 20 yılına tam 20 grev yasağı sığdırdı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli’ndeki Schneider Enerji işçilerinin başlattığı grevi, ‘milli güvenliği bozduğu’ gerekçesiyle 60 gün ertelemesine tepki gösterdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 'milli güvenliği bozucu nitelikte' görülerek grevleri yasaklanan Schneider Enerji işçilerine destek veren CHP'li Ağbaba, iktidara "AKP iktidarı 20 yılına tam 20 grev yasağı sığdırdı. AKP demek emek düşmanlığı demektir!" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli’ndeki Schneider Enerji işçilerinin başlattığı grevi, ‘milli güvenliği bozduğu’ gerekçesiyle 60 gün ertelemesine tepki gösterdi.
Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP iktidarı 20 yılına tam 20 grev yasağı sığdırdı. Bir ay içinde üçüncü grev, erteleme adı altında yasaklandı. Birleşik Metal İş Sendikasının dün aldığı grev kararı bugün yasaklandı. AKP demek emek düşmanlığı demektir!" ifadesini kullandı.