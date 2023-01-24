İstanbul Finans Merkezi ne zaman açılacak? Bakan Murat Kurum duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan ayında tamamlamayı planladıklarını duyurdu.

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Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezinin son durumu hakkında bilgi veren Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz” dedi.