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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İstanbul Havalimanı Metrosu'na Aselsan imzası! Devamı gelecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Havalimanı Metrosu'na Aselsan imzası! Devamı gelecek

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Pazar günü açılışı yapılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’nda ilk defa yerli sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını belirterek, “Havalimanın ikinci etabı olan Halkalı kısmının da yine sözleşmesi imzalandı. Aselsan çözümleri olacak” dedi.

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SAHA MBA’nın, “Sektör Profesyonelleri Eğitimleri” çerçevesinde ilk dersi “Savunma Teknolojilerinin Sivil Yaşama Yansımaları” başlığı ile ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün verdi.

“Savunma Teknolojilerinin Sivil Yaşama Yansımaları” başlığı ile ders veren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın kuruluşundan bugüne yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Görgün, üniversite sanayi işbirliğine önem verdiklerini aktardı.

Pazar günü açılışı yapılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’nda ilk defa ASELSAN ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen yerli sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını dile getiren Görgün,” 250 mühendisimiz gece gündüz çalıştılar. Hali hazırda Darıca-Gebze projesi yine ASELSAN’ın TÜBİTAK’la birlikte sinyalizasyon çözümleri kullanılıyor olacak. Havalimanın ikinci etabı olan Halkalı havalimanın da yine sözleşmesi imzalandı. Aselsan çözümleri olacak. Bunlar sadece sinyalizasyon değil. Bizim sistemleri sürücü, motor sistemleri tren kontrol yönetim bilgisayarı sistemleri uzun zamandır geliştirdiğimiz ürünler ve sistemler” dedi.

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