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Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Bu hainlik olur"

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Bu hainlik olur"

Süper Lig devi Beşiktaş'a 3.kez imza atan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin menajeri ile görüştüğünü itiraf eden Aboubakar "Ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım" dedi.

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Al Nassr ile olan sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar için imza töreni düzenlendi.

Kamerunlu yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Burası benim evim. Döndüğüm için çok mutluyum. Futbol değişken bir oyun. Herkes hak ettiği yere gidiyor. Ben de buradayım. Başarılar ve kupalar için buraya geldim. Eski mutlulukları yaşamak ve takıma katkı sağlamak için hazırım. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Neler yapacağımı göreceksiniz."

"Şampiyon olacağımıza inanıyorum. 2020 yılında da geriden gelip şampiyon olmuştuk hatırlarsanız. İnandığınız zaman her şey mümkündür. Her maça sonuna kadar odaklanmalıyız. "

"O sezon (2020-2021) milli takımda bir sakatlık yaşadım. Döndükten sonra Sivasspor maçının 45. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında takım için fedakarlık yapmıştım. Evet, 30. maçta oynasam kontratım devam edecekti ama bununla bir bağlantısı yok. Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. Fedakarlık yaparak oynadım. Takıma yardımcı olmak için bazı durumlarda sakat sakat da oynadım."

"Premier Lig'den teklifler vardı fakat Beşiktaş'ı biliyorum, başarılı olacağım, katkı yapacağım için geldim. Buradan ayrılırken, bir gün geri dönebilecek şekilde ayrılmıştım."

"Sergen Yalçın'la ilgili hiçbir kötü düşüncem yok. Kendisine büyük saygı duyuyorum, çok önemli bir teknik direktör kendisi. Talisca buraya dönmek isterse tabi ki ona çağrıda bulunurum."

"Fenerbahçe, menajerim ile konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım."

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