Kılıçdaroğlu'ndan 'yala herkes seyretsin' çıkışı! "Rize'de yakacağım Bay Kemal Unutmaz"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili vekilin olay sözlerine gündeminde yer verdi. Kılıçdaroğlu, "Siz hiç ayakkabı yalayıcılığına soyunan milletvekili gördünüz mü? Bu milletvekili Ordu'da nasıl geziyor? Erdoğan'ın ayakkabısına elini atsın yalayarak gitsin, herkes de seyretsin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. AK Partili vekilin basında geniş yer tutan "Erdoğan'ın ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleri CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi.

Kılıçdaroğlu, Şenel Yediyıldız'ın o sözlerine karşılık "Bu milletvekili Ordu’da nasıl geziyor? Erdoğan’ın ayakkabısına elini atsın yalayarak gitsin, herkes de seyretsin. Ahlak bozulursa Türkiye bu noktaya geliyor. O milletvekilinin Ordu milletvekiliyim diye gezmesine gerek yok" dedi.

Kılıçdaroğlu "Saray’ın oraya ya da AK Parti’nin Genel Merkezi’ne gitsin. Onun bir heykelini yapsınlar ve altına ‘Erdoğan’ın ayakkabılarının eliyle yalamaktan söz eden ve bununla onur duyan milletvekilimiz’ yazsınlar. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç bu noktaya gelir." ifadelerini kullandı.

"Bay Kemal unutmaz"

Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden biri de "Kaçak çayı bitireceğim" oldu... Kılıçdaroğlu, "Kaçak çayı Rize meydanında yakacağım. Rizeli unutur ama Bay Kemal unutmaz." dedi...

"Bütün tuşlara basmış durumda"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeter, söz milletindir” ifadelerini ele alan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Eyvallah. Eyvallah. Sanki 20 yıldır hiç yok da beyefendi. Şimdi ‘yeter, söz milletindir’ diyor. Kazanmak için bütün ama bütün tuşlara basmış durumda. ‘Nasıl kazanacağım?’ diyor. Her şey, her şey. Ne geliyorsa aklına onu yapıyor. Atıyor, tutuyor. Her şeyi söylüyor. Acizliğinden şehit (Adnan) Menderes’i bile malzeme yapmaktan çekinmiyor.

"Yeterse yeter!" deyip saydırdı

Bak Erdoğan, bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Bu konuda haklısın. Yeter, söz milletindir. İlk kez doğru bir şey söyledin. Yeter, söz milletindir. Ey Erdoğan, yeterse senin saraylarına yeter. Yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter. Yeterse senin beşli çetelerine yeter. Yeterse senin mafya babalarına yeter. Yeterse senin uyuşturucu baronlarına yeter. Yeterse senin pudra şekercilerine yeter. Yeterse Sinan Ateş’i öldürttüğünüz torbacılara yeter.

Yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına (Süleyman Soylu) yeter. Yeterse ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter. Yeterse senin o kadınlara küfreden diline yeter. Yeterse gençlere kan ağlatan torpillerine yeter. Hırsızlıklara yeter. Çakallara yeter. SADAT’a yeter. Paramiliterlere yeter. Evet, yeter, söz milletindir.”

"100 bin öğretmen ataması"

Kılıçdaroğlu, öğretmen atamasıyla ilgili "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Uğur Mumcu kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi. Kuvayi Milliyeciydi. Ebetteki kalemini satmayanlara baskılar olacaktır. Onlara yönelik olarak cinayetler de işlenebilecekti. Uğur Mumcu da onlardan birisiydi, hayatına kast ettiler. Her yıl Uğur Mumcu’yu binlerce kişi anıyor ve hatırlıyorsa, onun bıraktığı kalıcı iz, gazetecilerin tümüne örnek olsun istiyoruz. Kalemini satmayan gazeteci istiyoruz.

İsveç tepkisi

İsveç’te iğrenç bir olay oldu. Bir soytarıyı getirdiler ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı elçilik önünde yaktı. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki resmi görmek için özel bir zekaya sahip olmak gerekmiyor.

Üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyoruz. Her inanca saygılıyız, inançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir.

YSK açıklaması

YSK’ya güvenmediğimi Mısır’daki sağır sultan duydu. YSK’nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız YSK gelecek hukuka uygun karar verecek. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir, hakim denmez. Hâlâ bunu öğrenemediniz mi, hâlâ bunu bilmiyor musunuz? İstanbul seçimlerini alalım…

Bozulma bürokrasi ile başladı, yargı ile devam ediyor. Hâlâ hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıçlarımız var.

"Tehdit etmezseniz namertsiniz"

Uyuşturucu oligarklarıyla, mafyalarla da mücadele edeceğiz. Onların da tehditleri geliyor. Tehdit etmezseniz namertsiniz. Bir milim geri adım atmayacağız. Yemin ettim, garibin gurebanın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacağız. Çünkü biz bu devleti inşa eden Kuvâ-yi Milliye geleneğinden geliyoruz.