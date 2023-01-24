Bursa'da solist kadını öldürdü saplantılı aşık çıktı! Cinayete şahit olan kızı: Sırf annem için...
BURSA'da bir eğlence mekanında solistlik yapan kadını sokakta öldüren kişi saplantılı aşığı çıktı. Kadının saplantılı aşığı tarafından katledildiği anlarda yanında bulunan kızı, adli tıp önünde konuştu.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında solist olarak çalışan Nurcan İ.'yi beğenerek saplantılı aşık haline gelen İzzet A., dün gece yine bir mekanda Nurcan İ. ile denk geldi.
Beğendiği kadına saplantılı aşık oldu
Bir süre Nurcan İ.'yi dinleyen saplantılı aşık, mekan çıkışında Nurcan İ. ve kızı Yağmur M.'yi kendine ait olan otomobiliyle evlerine bırakmak için davet etti.
Anne ve kızın peşlerinden geldi
Daveti reddeden anne ve kız, ticari taksiye binerek Sırameşeler Mahallesi Çatal sokaktaki evlerine giderken İzzet A. ise ticari taksiyi takip etti. Ardından İzzet A. ile Nurcan İ. sokak ortasında yüksek sesle tartışmaya başladı.