BIST 5.326
DOLAR 18,81
EURO 20,45
ALTIN 1.172,14
HABER /  GÜNCEL

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 2 kişi daha tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 2 kişi daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

Abone ol

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı tutuklandı.  Böylelikle toplam tutuklu sayısı 15 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan 'yala herkes seyretsin' çıkışı! "Rize'de yakacağım Bay Kemal Unutmaz"
Kılıçdaroğlu'ndan 'yala herkes seyretsin' çıkışı! "Rize'de yakacağım Bay Kemal Unutmaz"
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Bu hainlik olur"
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Bu hainlik olur"
İstanbul Havalimanı Metrosu'na Aselsan imzası! Devamı gelecek
İstanbul Havalimanı Metrosu'na Aselsan imzası! Devamı gelecek
Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin detaylarını açıkladı! Flaş Türkiye Yüzyılı mesajı
Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin detaylarını açıkladı! Flaş Türkiye Yüzyılı mesajı
15 yaşındaki çocuk işçiye dayağın cezası belli oldu
15 yaşındaki çocuk işçiye dayağın cezası belli oldu
CHP'li Ağbaba: "AKP iktidarı 20 yılına tam 20 grev yasağı sığdırdı"
CHP'li Ağbaba: "AKP iktidarı 20 yılına tam 20 grev yasağı sığdırdı"
Koronovirüsü bilen Bill Gates'ten korkutan uyarı: Çok daha acımasız olacak
Koronovirüsü bilen Bill Gates'ten korkutan uyarı: Çok daha acımasız olacak
Japonya’da son 10 yılın en soğuk günleri yaşanıyor! 280 uçuş iptal edildi
Japonya’da son 10 yılın en soğuk günleri yaşanıyor! 280 uçuş iptal edildi
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na dudak uçuklatan rakam! Serbest kalma bedeli belli oldu
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na dudak uçuklatan rakam! Serbest kalma bedeli belli oldu
İstanbul Finans Merkezi ne zaman açılacak? Bakan Murat Kurum duyurdu
İstanbul Finans Merkezi ne zaman açılacak? Bakan Murat Kurum duyurdu
AK Parti'den flaş iddia! Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş aday olmayacak!
AK Parti'den flaş iddia! Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş aday olmayacak!
Seyirci kazan kaldırdı! Yalı Çapkanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferit herkesi çıldırttı
Seyirci kazan kaldırdı! Yalı Çapkanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferit herkesi çıldırttı