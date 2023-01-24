Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Yarı finalde muhtemel eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı için yapılan kura çekimi tamamlandı. Fenerbahçe Kayserispor ile, Sivasspor Gaziantep FK ile, Ankaragücü Trabzonspor ile, Galatasaray Başakşehir ile eşleşti. Yarı finalde muhtemel eşleşmeler de belli oldu.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek. 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadeleleri için kura çekimi yapıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da bulunduğu çeyrek finalde eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe-Kayserispor, Sivasspor-Gaziantep FK, Ankaragücü-Trabzonspor, Galatasaray-Başakşehir maçları ile kupada heyecan tam gaz devam edecek.

Çeyrek final için kura çekiminin hemen ardından yapılan kura çekimiyle yarı finalde muhtemel eşleşmeler de belli oldu. Kupada derbi heyecanı yaşanabilir. Galatasaray ve Trabzonspor'un yarı finalde karşılaşma ihtimali oluştu.

Yarı final eşleşmeleri

Sivasspor-Gaziantep FK/Fenerbahçe-Kayserispor

Galatasaray-Başakşehir/Ankaragücü-Trabzonspor

Yarı finalde rövanş maçı da oynanacak

Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.