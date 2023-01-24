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Bahçeli'nin 'işine bak' dediği Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? MHP'den ajan iması

Bahçeli'nin 'işine bak' dediği Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? MHP'den ajan iması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "işine bak" dediği gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu araştırılıyor. Öte yandan MHP'den yapılan açıklamada "Amerika'nın Sesi" adlı yayın kuruluşunda çalışan Yazıcıoğlu hakında ajan iması yapıldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir gazetecinin "Efendim cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı konuşuluyor eğer Meclis'te karar alınırsa. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Bahçeli, "Beni dinlememişsiniz herhalde" diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine aynı gazetecinin "Peki Sinan Ateş cinayetinde MHP'nin..." dediği sırada Bahçeli sözünü keserek, "İşine bak, hadi, işine bak" ifadelerini kullandı ve gazeteci Yazıcıoğlu korumalar tarafından iterek uzaklaştırıldı.

MHP'den açıklama

MHP'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu için "ajan provokatör edasıyla hareket eden şahıs", "yaptığı gazetecilik değil" gibi ifadeler kullanıldı.

Özdemir'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Sayın Genel Başkanımızın grup toplantımızın sonrasında, kendilerine soru sorma bahanesi ile gazeteci kimliğinden öte “ajan provokatör” edasıyla hareket eden şahsın tutumu basın meslek ilkeleri ve ahlakıyla bağdaşamaz. Bu şahsın yaptığı da gazetecilik değildir.

Aynı şahsın, Can Dündar gibi Türkiye karşıtı bir isimle olan bağının yanısıra yabancı bir basın kuruluşu olan ve ABD’nin propaganda araçlarının başında gelen VOA’daki “sürekli” görevi, asıl niyetini açık etmiştir.

Sayın Genel Başkanımız, partimizi takip eden saygıdeğer muhabir arkadaşlarımızla samimice güne ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken bunu sabote eden malum ve meşum şahıs, mensubu bulunduğu çevrelerin Türkiye ve MHP hazımsızlığını göstermekten başka birşey yapmamıştır."

Herkes soruyu soran gazeteci Yıldız Yıldızoğlu'nu araştırmaya başladı. Bu gelişmenin ardından Yıldız Yazıcıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Yıldız Yazıcıoğlu'nun biyografisi.

Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

45 yaşındaki Yıldız Yazıcıoğlu 1977 yılında Almanya'da doğdu. 1994-1998 döneminde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Mesleğe 1997'de Cumhuriyet Gazetesi’nde stajyer olarak başladı. 1998-2000 döneminde yüksek lisans eğitimine devam etti. 2000 – Mayıs 2009 döneminde Milliyet Gazetesi’nde kent muhabirliğinden başladığı mesleki kariyerini cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği noktasına taşıdı..

Gezi protestoları sürecinde istifa etti

2009 - 2011 yıllarında ABD - Washington DC’de kariyerini sürdürdü. Burada ABD merkezli TurkishNY ile İstanbul merkezli T24 haber sitesinde, A Haber kanalı gibi farklı medya kuruluşları temsilciliği – yorumculuğu görevlerinde bulundu. Washington DC’de Voice of America (VOA) kuruluşunda eğitim aldı ve muhabirlik yaptı. ABD Başkanı Barack Obama döneminde neden Küba adasındaki Guantanamo askeri kapatamayacağına ilişkin yazı diziyle kampı iyileştirilmiş haliyle gözlemleyen Türk gazeteci oldu. Türkiye’ye dönüşünde Ocak 2012’de Habertürk TV’de Ankara Editörü olarak göreve başladı ancak 2013 yazında Gezi protestoları sürecinde istifa etti.

Can Dündar'ın ekibinde görev aldı

Sonrasında ArtıBir TV’de Can Dündar ekibi içerisinde haber kadrosunda görev aldı. Mayıs 2015'ten itibaren NOKTA'da araştırma yazıları ve haberlere imza attı ancak Kasım ayında istifa etti. Kültür-sanat alanıyla ilgili röportajları ve yazıları Milliyet Sanat Dergisi’nde yayımlanıyor. VOA’de yayımlanan fotoğrafları ise, Türkiye hakkındaki pek çok Wikipedia sayfalarında kullanılıyor.

Reuters'a yarı zamanlı çalışıyor

2013'ten bugüne seçim günleri gibi kritik zamanlarda Reuters haber ajansı görüntülü servisi için yarı-zamanlı muhabirlik yapıyor..

VOA Türkçe Servisi Türkiye muhabirliği devam ediyor

İsviçre ulusal kanalı SRF'deki haber programı Rundschau için Türkiye’deki çalışmalarında yardımcı muhabir olarak görev alıyor. BAE-Dubai merkezli Al-Arabiya TV için kritik gelişmelerde haber prodüktörü olarak çalışıyor. TRT Radyo-1’de hafta içi sabah yayımlanan Gündem programına dış politika alanında değerlendirmeleriyle konuk oldu. KRT TV'de Stüdyo Ankara programında yapımcı-sunucu olarak görev aldı. VOA Türkçe Servisi Türkiye muhabirliği görevini ise kesintisiz olarak sürdürüyor..

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