BIST 5.326
DOLAR 18,81
EURO 20,45
ALTIN 1.172,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dün akşamdan beri haber yoktu! Feci halde bulundu

Dün akşamdan beri haber yoktu! Feci halde bulundu

 IĞDIR’da dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan gencin cansız bedeni boş bir arazide bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Gökçe (19) dün akşam evinde iken bazı kişiler tarafından çağrıldı. Ailesine arkadaşlarının çağırdığını söyleyen Gökçe saat 19.30 sıralarında evden ayrıldı. Geç saatlere kadar çocuklarının gelmediğini gören aile Gökçe'yi aramaya çıktı.

Yapılan arama sonucu Mehmet Akif Gökçe’nin cansız bedeni köyde bulunan boş bir arazide ağaçların altında bulundu. Başına briket ile vurularak öldürüldüğü söylenilen Gökçe'nin cansız bedeni otopsi için Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Habertürk, 'annem karne hediyesi et aldı' haberini yapan muhabiri kovdu! Haber kurgu çıktı
Habertürk, 'annem karne hediyesi et aldı' haberini yapan muhabiri kovdu! Haber kurgu çıktı
Apple ürünlerinin fiyatları uçacak! 2023'nün ilk zammı İphone 14 serisine gelmişti
Apple ürünlerinin fiyatları uçacak! 2023'nün ilk zammı İphone 14 serisine gelmişti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan meclise çağrı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan meclise çağrı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Yarı finalde muhtemel eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Yarı finalde muhtemel eşleşmeler...
Bahçeli'nin 'işine bak' dediği Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? MHP'den ajan iması
Bahçeli'nin 'işine bak' dediği Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? MHP'den ajan iması
Ağrı'dan kara haber geldi! 2 asker şehit oldu
Ağrı'dan kara haber geldi! 2 asker şehit oldu
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 2 kişi daha tutuklandı
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 2 kişi daha tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan 'yala herkes seyretsin' çıkışı! "Rize'de yakacağım Bay Kemal Unutmaz"
Kılıçdaroğlu'ndan 'yala herkes seyretsin' çıkışı! "Rize'de yakacağım Bay Kemal Unutmaz"
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Bu hainlik olur"
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Bu hainlik olur"
İstanbul Havalimanı Metrosu'na Aselsan imzası! Devamı gelecek
İstanbul Havalimanı Metrosu'na Aselsan imzası! Devamı gelecek
Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin detaylarını açıkladı! Flaş Türkiye Yüzyılı mesajı
Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin detaylarını açıkladı! Flaş Türkiye Yüzyılı mesajı
15 yaşındaki çocuk işçiye dayağın cezası belli oldu
15 yaşındaki çocuk işçiye dayağın cezası belli oldu