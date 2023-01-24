Dün akşamdan beri haber yoktu! Feci halde bulundu

IĞDIR’da dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan gencin cansız bedeni boş bir arazide bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Gökçe (19) dün akşam evinde iken bazı kişiler tarafından çağrıldı. Ailesine arkadaşlarının çağırdığını söyleyen Gökçe saat 19.30 sıralarında evden ayrıldı. Geç saatlere kadar çocuklarının gelmediğini gören aile Gökçe'yi aramaya çıktı.

Yapılan arama sonucu Mehmet Akif Gökçe’nin cansız bedeni köyde bulunan boş bir arazide ağaçların altında bulundu. Başına briket ile vurularak öldürüldüğü söylenilen Gökçe'nin cansız bedeni otopsi için Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.