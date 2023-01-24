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Apple ürünlerinin fiyatları uçacak! 2023'nün ilk zammı İphone 14 serisine gelmişti

Apple ürünlerinin fiyatları uçacak! 2023'nün ilk zammı İphone 14 serisine gelmişti

Teknoloji devi Apple, Çin'de bulunan üretim merkez üssünü taşımaya hazırlanıyor. Bu geçişin iPhone gibi ürünlerin fiyatlarında da büyük artışa neden olacağı öngörülüyor.

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Apple, Çin'de bulunan üretim üssünü kademeli olarak taşımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Apple'ın yeni üretim üssü Hindistan olacak. Uzmanlar, taşınma sürecinde maliyetlerin artacağını belirtirken ürünlerin fiyatlarında da yükseliş olacağını kaydetti.

Giz China'nın haberine göre iPhone ve diğer Apple ürünlerinin üretiminden sorumlu şirket Foxconn, bu geçişe hazırlık olarak Hindistan'ın Chennai kentindeki iş gücünü artırıyor.

Reuters'e göre bazı analistler, ürünlerin yüzde 25'ini Hindistan'da üretme hedefine 2025 yılına kadar ulaşılabileceğini tahmin ediyor.

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