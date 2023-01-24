'Tayyip abinin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili vekilden yeni açıklama! 'Bizim oralarda rahatlıkla kullanılır'

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir canlı yayında “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” dedi. Büyük tepki çeken Şenel Yediyıldız, “Eyvallah, ben belki haddimi aşmışımdır” dedi.

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Türkiye'nin konuştuğu ve AK Partililerin bile tepki gösterdiği "Tayyip Abinin ayakkabılarını elimizle yalamalıyız" sözlerinin sahibi AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, o sözleri ve hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Ordu'nun yerel televizyon kanalı TV52’deki “Gündem” programında yaptığı skandal açıklama için AK Partili Yediyıldız, Odatv'nin sorularını yanıtladı. Yediyıldız o sözlerini "bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı sözler" diye savundu.

Benim söylediğimi herkes rahatlıkla kullanır

"Tayyip Abinin ayakkabılarını elimizle yalamalıyız" sözlerinin arkasında durup durmadığı sorulan AK Parti milletvekili Şenel Yediyıldız, "Ben bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum. Ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur ve beni bilenler bilir; ben şimdiye kadar menfaatim için ne kimseye yalvarmışımdır, ne de başka türlü şeyler yapmışımdır. Bu konuşmayı yapıp bir şeyler elde edeyim düşüncesi kesinlikle yoktur. " dedi.

Bunları söylemiş, ayıp etmişim...

"Ben şuna şaşırıyorum, ben bu konuşmayı yapmışım ayıp etmişim, eyvallah… Ama ben memleketi satmamışım, kimseye hakaret etmemişim. Şaşırdım kaldım, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı.” diyen Şenel Yediyıldız, “Partinizden eleştiri oldu mu?” sorusuna ise AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’i hatırlatıp "Herkes olaya kendi tarafından bakıyor. Beni tanıyanlar, ‘sen menfaat için konuşmadın ama böyle konuşmamalıydın’ diyen var. Erzurum Milletvekili İbrahim Bey ‘haddini aşmıştır’ dedi. ‘Eyvallah’ dedim. Ben belki haddimi aşmışımdır. Ama bu haddi aşma, vatana, millete karşı falan değil…” cevabı verdi.

Tayyip Bey emretti vekil oldu, emrederse...

“Doğrudur, ben Recep Tayyip Erdoğan’a ‘ağabey’ ifadesini kullandım. ‘Ağabey’ ifadesi bana ait ifade değildir” diyen Şenel Yediyıldız, şöyle devam etti: “Kırgızistan Cumhurbaşkanı “Tayyip ağabey’ ifadesini kullanmıştır, oradan gelen bir ifadedir. Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan büyüğümdür. Ben şimdiye kadar Recep Tayyip Erdoğan’dan milletvekilliği talep etmemiş birisiyim. Tanışırız, görüşürüz. Kendisi emretmiştir, vekil olmuşumdur. Şimdi emrederse kalırım, emretmezse gider evimde rahat yatarım. Ben bu memlekette krallık beklemiyorum, yetkimi kullanayım milyarlarca dolar kazanayım, böyle bir beklentim olmadı, olmaz da…”

Özdağ'ın açıkladığı general benim yeğenim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 Temmuz darbe girişimiin ardından Yunanistan'a kaçan Tuğgeneral Numan Yediyıldız'ın Şenel Yediyıldız'ın yeğeni olduğunu iddia etmişti. Şenel Yediyıldız, FETÖ’cü Tuğgeneral Numan Yediyıldız’ın yeğeni olduğunu doğruladı. FETÖ ile ilgisi olmadığını ve karşısında olduğunu söyleyen Şenel Yediyıldız, şunları anlattı:

Sen bni nerden tanıyorsun?

- Ümit Özdağ diye birisini tanımam. Bilirim ama tanımam. Ümit Özdağ, Karayolları’ndan benim ihale aldığımı ve bu nedenle o konuşmayı yaptığımı iddia ediyor. Ümit Özdağ’ın bunu ispat etmesi gerekir. Sen beni nereden tanıyorsun Ümit Özdağ? Bu tepkiye ben şaşırıyorum. ‘Yanlış konuşmuş’ dersin, ben de ‘eyvallah, yerel ağzı orada konuşmamak gerekirdi’ derim, biter bu iş.

Ümit Özdağ'a bu bilgileri kim verdi?

- Ümit Özdağ benim FETÖ ile olan ilişkilerimi bilmez, Ümit Özdağ kim ki, beni hiç duymuş mu? Önce Ümit Özdağ’a bunları kim verdi, onu sormak lazım, biz bunu mahkemede soracağız.

- Doğrudur, benim yeğenimdir. Benim FETÖ ile olan düşmanlığımı 70’li yıllardan beri bilir insanlar. Ben Erzurum’da okudum, FETÖ’yü o yıllardan bilen birisiyim. Ve FETÖ ile hiç bağdaşmamış, uyuşmamış, hep karşı olmuş bir insanım. Şu anda da fikirlerim aynıdır.

- Olabilir, insanların birisi başka, birisi başka düşünebilir, doğaldır. 70’li yıllardan beri FETÖ’ye karşı çıkan biri olarak bunlara aldırış etmem. FETÖ’den de zarar görmüş birisiyim. Ben Vakıf Gureba hastanesinde çalışıyordum, doktorum ben… FETÖ’cüler beni hastaneden kovdular, ‘çalışmayacağız seninle’ dediler. Bunları yaşamış birisiyim. Devlet de bilir benim FETÖ ile olan mücadelemi…”