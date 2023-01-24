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Futbolu bırakan Gareth Bale yeni mesleğini açıkladı: Hadi başlayalım

Futbolu bırakan Gareth Bale yeni mesleğini açıkladı: Hadi başlayalım

Aktif futbol hayatını 33 yaşında bırakan Galli kanat oyuncusu Gareth Bale, golf turnuvasına katılacağını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Galler Futbol Milli Takımı kaptanı Bale, profesyonel futbolu bıraktıktan sadece iki hafta sonra bir PGA Tour etkinliğinde oynayacağını duyurdu.

Şubat ayında California'daki AT&T Pebble Beach Pro-Am'da yarışacağını belirten 33 yaşındaki Bale, "Önümüzdeki ayın başında AT&T Pebble Beach Pro-Am'da oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum! Hadi başlayalım." ifadelerini kullandı.

Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.

Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.

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