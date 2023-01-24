Ankara'da yaşlı adamı döve döve öldürdü! 'Namus' cinayetinde ceza belli oldu

ANKARA'da 60 yaşındaki şahsı annesini taciz ettiği gerekçesiyle öldüren sanık hakkında yargılandığı mahkemece karar verildi. Sokakta yaşlı adamın kafasını tekmeleyip yumruk atan, etraftakilere de 'namus meselesi karışmayın' diye bağıran sanık, haksız tahrik hükümleri uygulanarak ‘kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı...

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Ankara 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Şavur, sanık avukatı, maktul Dörtdaş’ın yakınları ile avukatlar katıldı.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanarak ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Hayatım mahvoldu"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Şavur, öldürme kastı ile hareket etmediğini belirterek, “Annemi uzaklaştırmak isterken karşılaştık. Birbirimize vurduk. Bende yaralandım. Bir anlık öfke ile vurdum. Böyle olacağını bilseydim vurmazdım. Bu olay nedeniyle hayatım mahvoldu oldu” ifadelerine yer verdi.

Sanık avukatı Ali Erdem de, müvekkilinin öldürme kastı ile hareket ettiği yönünde bir delil bulunmadığını ifade ederek cezanın ‘neticesi sebebiyle ölümü neden olma’ suçundan kurulmasını talep etti.

11 yıl 8 ay ceza verildi

Avukat Ali Erdem, tutuklu kaldığı süre gözetilerek sanığın tahliyesini de talep etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Şavur’u, haksız tahrik hükümlerini uygulayarak, ‘kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Sokakta cinayet anı

Olayın geçmişi

Yusuf Şavur, 13 Ağustos 2022’de Mamak Şahintepe Mahallesi’nde Ramazan Dörtdaş’ı darp ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dörtdaş yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Şavur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dörtdaş’ı, annesini taciz ettiği için öldürdüğünü söyleyen Şavur hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.