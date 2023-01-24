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Memur emeklilerine zam farkının ödeneceği tarih beli oldu! 27 Ocak 2023 itibariyle...

Memur emeklilerine zam farkının ödeneceği tarih beli oldu! 27 Ocak 2023 itibariyle...

Memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 30 zam gelmiş ancak Ocak maaşları zamsız ödenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

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Memur ve memur emeklilerinin Ocak ayı zammı önce yüzde 25 olarak açıklanmış ardından yüzde 30'a çıkarılmıştı. Ancak bu zam farkı, Ocak ayı maaşlarına yetişmemişti. Memur emeklileri Ocak maaşlarını enflasyon ve sözleşme farkı yansıtılmış haliyle yani 16,48 oranında zamlı aldılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Sadece sözleşme ve enflasyon zammı aldılar

Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmedi. Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldılar.

Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da açıklanan tarihten itibaren ödenmeye başlayacak.

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