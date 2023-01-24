BIST 5.352
DOLAR 18,81
EURO 20,42
ALTIN 1.171,26
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!

İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!

TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin anayasada başörtü ve aile konusunda değişiklik önerisi konuşulurken, CHP ve İyi Parti ortak değişiklik önergesi sundu.

Abone ol

AK Parti'nin başörtü için verdiği anayasa değişikliğinin görüşmeleri Meclis Anayasa Komisyonu'nda devam ederken, CHP ve İyi Parti, Komisyon'a ortak önerge sundu. T24'ün haberine göre önergede AK Parti'nin teklifindeki bazı bölümlerde değişiklik talep edildi. 

Önergede, 24’üncü maddeye eklenmesi öngörülen “dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve…” ibaresinin “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere“ şeklinde değiştirilmesi öngörüldü. Gerekçe olarak, dini inanç ibaresine bağlı kalmaksızın tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

24’üncü maddenin son cümlesinin de “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesi istendi. Bu değişikliğe gerekçe olarak kamusal görevin gerektirdiği şekilde giyinme hususundaki tereddütlerin giderilmesi gerektiği gösterildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir günlük ihmali 9 bin liraya mal oldu kendi malı gibi götürdü
Bir günlük ihmali 9 bin liraya mal oldu kendi malı gibi götürdü
İstanbul'da evi başkasına satılan adam kriz geçirdi! Benzin döküp yakmaya çalıştı
İstanbul'da evi başkasına satılan adam kriz geçirdi! Benzin döküp yakmaya çalıştı
Kuru üzümde mazot hilesi haberi ortalığı karıştırdı 5 oda başkanı bir araya geldi
Kuru üzümde mazot hilesi haberi ortalığı karıştırdı 5 oda başkanı bir araya geldi
Şaşkına çeviren görüntü! Bu halde yakalandı
Şaşkına çeviren görüntü! Bu halde yakalandı
'Tayyip abinin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili vekilden yeni açıklama! 'Bizim oralarda rahatlıkla kullanılır'
'Tayyip abinin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili vekilden yeni açıklama! 'Bizim oralarda rahatlıkla kullanılır'
Futbolu bırakan Gareth Bale yeni mesleğini açıkladı: Hadi başlayalım
Futbolu bırakan Gareth Bale yeni mesleğini açıkladı: Hadi başlayalım
Dün akşamdan beri haber yoktu! Feci halde bulundu
Dün akşamdan beri haber yoktu! Feci halde bulundu
Habertürk, 'annem karne hediyesi et aldı' haberini yapan muhabiri kovdu! Haber kurgu çıktı
Habertürk, 'annem karne hediyesi et aldı' haberini yapan muhabiri kovdu! Haber kurgu çıktı
Apple ürünlerinin fiyatları uçacak! 2023'nün ilk zammı İphone 14 serisine gelmişti
Apple ürünlerinin fiyatları uçacak! 2023'nün ilk zammı İphone 14 serisine gelmişti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan meclise çağrı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan meclise çağrı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Yarı finalde muhtemel eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Yarı finalde muhtemel eşleşmeler...
Bahçeli'nin 'işine bak' dediği Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? MHP'den ajan iması
Bahçeli'nin 'işine bak' dediği Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? MHP'den ajan iması