İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!

TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin anayasada başörtü ve aile konusunda değişiklik önerisi konuşulurken, CHP ve İyi Parti ortak değişiklik önergesi sundu.

Abone ol

AK Parti'nin başörtü için verdiği anayasa değişikliğinin görüşmeleri Meclis Anayasa Komisyonu'nda devam ederken, CHP ve İyi Parti, Komisyon'a ortak önerge sundu. T24'ün haberine göre önergede AK Parti'nin teklifindeki bazı bölümlerde değişiklik talep edildi.

Önergede, 24’üncü maddeye eklenmesi öngörülen “dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve…” ibaresinin “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere“ şeklinde değiştirilmesi öngörüldü. Gerekçe olarak, dini inanç ibaresine bağlı kalmaksızın tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

24’üncü maddenin son cümlesinin de “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesi istendi. Bu değişikliğe gerekçe olarak kamusal görevin gerektirdiği şekilde giyinme hususundaki tereddütlerin giderilmesi gerektiği gösterildi.