‘Engelli çocuğa öğretmen şiddeti’ iddiasına bakanlık müdahil oldu
SAMSUN’da zihinsel engelli ve bipolar bozukluğu olan 11 yaşındaki çocuklarına şiddet uygulandığını iddia eden aile, öğretmenden şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri aileye ulaşarak konunun takipçisi olacaklarını iletti.Abone ol
Samsun’un İlkadım ilçesinde zihinsel engelli ve bipolar bozukluğu olan 11 yaşındaki Mert E'ye, evde eğitim çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından B.A. adında bir öğretmen görevlendirildi.
Kaymakamlık kararı ile Mert’e evde ders veren öğretmen 2 ay boyunca eğitimlere devam etti. Aile, 11 Ocak’taki eğitim sırasında öğretmenin oğullarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayette bulundu.
Öğretmen B.A. hakkındaki iddiaları reddederken olaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu.