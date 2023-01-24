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Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası kurası yorumu: İstediğimiz gibi oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası kurası yorumu: İstediğimiz gibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'da Basın sözcüsü Samet Koç, “Bu kuradan memnunuz. Aklımızdan Fenerbahçe veya Sivasspor geçiyordu. İstediğimiz gibi oldu” dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kuradan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın sözcüsü Samet Koç, “Fenerbahçe ile eşleştik. Geçtiğimiz yıl da Ziraat Türkiye Kupası’nda yine Fenerbahçe ile eşleşmiştik. Fenerbahçe büyük bir camia. Rakibimiz ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu kuradan memnunuz. Buraya gelirken de aklımızdan geçen Fenerbahçe veya Sivasspor olmuştu. İstediğimiz gibi oldu. Umarım centilmence geçen bir mücadele olur. Kayserispor olarak son zamandaki düşüşümüzün ardından iyi bir performans yakaladık ve bu gidişatın devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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