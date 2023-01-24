Görüntüler ifşa oldu! Özcan Deniz 21 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi

Eski eşi ve oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile verdiği velayet mücadelesi, yeni ilişkisinin evliyken başladığı iddiası, sevgilisinin annesi Kadriye Deniz tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilmesi haberleri derken Özcan Deniz ile İranlı modacı Samar Dadgar'ın aşkı doludizgin devam ediyor. İkili hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz (50) ile kendisinden 24 yaş küçük modacı Samar Dadgar’ın gizlice evlendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu dedikodunun nedeni ise ünlü çiftin arkadaşlarından gelen görüntüler oldu. Söz konusu karelerin Deniz ile Dadgar'ın nikânından olduğu, arkadaki tablonun da bunun kanıtı olduğu öne sürüldü.

Görüntüler ifşa oldu gizli evlilik ortaya çıktı

Arto Dalga, Ebru Şancı ve Bircan Bali’nin sunumuyla Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, sosyal medyada çalkalanan görüntüler masaya yatırıldı. Bircan Bali "Gizli bir evliliğinin yüzde 100 olduğunu düşünüyorum. Özcan gergin ilişki seviyor. Fotoğraflar ele veriyor. O adam ve kadın birbirlerinin ne için yanında olduklarını biliyorlar" dedi.

22 bin TL nafaka ödüyor

Programın bir diğer yorumcusu Ebru Şancı şu ifadeleri kullandı: Nişan olabilir, evlilik değildir. Özcan’ın yeniden evleneceğini düşünmüyorum. Özcan eli açık bir adam değil. Feyza'ya 22 bin TL ödüyor aylık nafaka olarak. Ev Özcan'ın üstüne ama kız oturuyor. Bir adam gidip kendisinden 30 yaş genç bir kızı memleketinden alıp, evleniyorsa boşandıklarında da nafaka ödeyecek. Arto Dalga ise "Ben Özcan'ın evleneceğini düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

"Kısmet" demişti!

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda sahne kıyafetleri için provaya gittiği bir erkek giyim mağazası çıkışı kameralara yansıyan Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ile ne zaman nikâh masasına oturacağı sorusunu, "Kısmet" diyerek geçiştirmişti.