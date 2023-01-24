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300 çocuk hayatını kaybetti! DSÖ'den bozuk şurup açıklaması

300 çocuk hayatını kaybetti! DSÖ'den bozuk şurup açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, sterilliği bozulmuş şuruplar nedeniyle geçen yıl 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Sterilliği bozulmuş şuruplar nedeniyle geçen yıl 300 çocuğun öldüğü bildirildi. Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada, çocukların tedavisinde kullanılan ve reçetesiz satılan şurupların kontamine (Sterilliğini yitirmiş) olduğu belirtildi. 

Şuruplara endüstriyel çözücüler ve antifrizler karıştığı belirtilen açıklamada, geçen yıl 7 ülkeden 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi. 

Ölen çocukların çoğunun 5 yaşın altında olduğu ifade edilen açıklamada kontamine şuruplarla ilgili şu uyarı yapıldı:

"Bu kirleticiler, endüstriyel çözücüler ve antifrizler olarak kullanılan, az miktarda alındığında bile ölümcül olabilen ve asla ilaçlarda bulunmaması gereken zehirli kimyasallardır."

3 ülkeden bildirim

DSÖ konuyla ilgili 11 Ocak tarihinde "kontamine olmuş tıbbi ürün uyarısı" yapmıştı. Açıklamada, “Özbekistan Sağlık Bakanlığı'nın ulusal kalite kontrol laboratuvarları tarafından her iki üründen alınan numunelerin laboratuvar analizi, her iki ürünün de kabul edilemez miktarlarda kirletici madde içerdiğini ortaya çıkardı” ifadeleri yer almıştı.

Gambiya’nın 5 Ekim 2022’de ve Endonezya’nın ise 2 Kasım 2022’de kendilerine bildirim yaptığını vurguladı.

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