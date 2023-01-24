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Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedeli belli oldu!

Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedeli belli oldu!

Galatasaray maaşını iyileştirme konusunda anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu'nun mukavelesine çıkış maddesi de koyduracak.

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Galatasaray, kadrodaki genç futbolcularla sözleşme yenilemeye devam ediyor. Son olarak Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yapan sarı kırmızılı ekip, Kerem Aktürkoğlu'nun menajeriyle de görüştü.

24 yaşındaki futbolcu ile ücretinin iyileştirilmesi konusunda anlaşan sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

2021 yılının Aralık ayında zamlı mukaveleye imza atan Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 10 milyon lira kazanıyordu.

Bu sezon gösterdiği başarılı grafikle yeniden çıkışa geçen genç futbolcu, sözleşmesinin yenilenmesini talep etmişti.

Zirve yarışında kadrosunu korumak isteyen Galatasaray yönetimi, yapacağı zamla Kerem'in motivasyonunu da artırmayı hedefliyor.

24 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşme ile yıllık 20 milyon liraya yakın bir ücret kazanması bekleniyor. 

15 milyon serbest kalma bedeli

Sarı kırmızılıların, imzalanacak yeni mukaveleye bir çıkış maddesi de koyacağı bildiriliyor.

Galatasaray'ın 25, oyuncu tarafının ise 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli talep ettiği öne sürülüyor. 

Bu konunun da kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor. 

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