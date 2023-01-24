Elektrik çarpmasıyla komalık oldu! Bir yıl sonra aynı gün acı haber geldi

GAZIANTEP’te bir yıl önce ekmek almak için evden çıkan ve kopan elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan 10 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, olaydan bir yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti.

Abone ol

İddiaya göre, ekmek almak için evden çıkan 10 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, markete gittiği sırada yoğun kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telini fark etmeyerek basmış ve akıma kapılarak ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından özel bir hastaneye kaldırılan ve daha sonra komaya giren Mehmet Çavuş, özel hastanede 4 ay süren tedavisinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada da bir süre devam eden tedavinin ardından 'yapılacak bir şey yok' denilerek taburcu edilmişti.

Talihsiz çocuk, daha sonrasında ise ailesinin girişimleriyle Ankara'da tedavi görmeye başlamıştı. Ankara'da tedavisi devam eden Mehmet Çavuş, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun, 23 Ocak 2022’de yaşanan olaydan tam bir yıl sonra yine aynı gün olan 23 Ocak 2023’te hayata gözlerini yumması ise dikkat çekti.