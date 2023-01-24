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'Gizli anket bana geldi' diyen CHP'li Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

'Gizli anket bana geldi' diyen CHP'li Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Dün bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi ve Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyordu" iddiasında bulundu. Akıllarda "Bu ankete gerçekten inanmış olabilir mi?" sorusu kaldı...

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplarken dikkat çeken iddialarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde tekrar aday olmasını istediklerini belirten Tuncay Özkan, erek, "Aday olsun ki siyaseten yenilmek neymiş, bir toplum bir zorbayı bir otokratı nasıl demokratik yollarla değiştirirmiş anlasın. Onun için aday olmamak hali kurtuluş halidir" dedi.

Bu ankete gerçekten inandı mı?

CHP'li Tuncay Özkan, anketlerle ilgili de ilginç bir iddiada bulundu. "Dün bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyordu" iddiasında bulunan Tuncay Özkan, "Bazı direnç oyu vardı yüzde 29'da görünüyordu. Neyin değişmesi gerektiğine karar veren bir halkın önüne makul bir insan çıktığında zaten çift kale maçı yeni çıkan oyuncu kazanır. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. En yıpranmış isim Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Anketlerdeki manipülatif kısımları çıkarıyoruz

Anketlerdeki 'manüpilatif' kısmı çıkardıklarını söyleyen Özkan, "Seçim çevrelerinde yapılan anketler ve bu anketlerin aylık değişimleri bize standart sapmaların dışında değişimleri gösteriyor. Biz bunların tamamen ortalamasını alarak sadeleştiriyoruz. Manüpilatif kısmını ayıkladığımızda toplum bir karar vermiş görünüyor. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye bir restorasyon ve yeniden kalkınma dönemine girecek" dedi.

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