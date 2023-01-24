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Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı!

Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı!

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edildi. Bir sonraki toplantı Şubat ayında Brüksel'de yapılacaktı.

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23 Ocak Pazartesi günü Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenişinde İsveç'teki skandallar serisine çok sert sözlerle karşılık vermişti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması

"Şu anda üzerinde hassasiyetle durmam gereken konu, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir esfeli safilinin, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim mushafını yakmasına kadar varan hadiselerdir." diye devam eden Başkan Erdoğan, İslam dininin, Hazreti Muhammed'in vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in sembolü olan pek çok husumetin, saldırının, alçaklığın hedefi olduğuna işaret etti.

"Kutsal kitabımız rabbimizin koruması altında"

Başkan Erdoğan, "Buna karşılık Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'i kendisinin indirdiğini ve kendisinin koruyacağını kitabında açıkça hüküm altına almıştır. Müslümanlar olarak bize düşen görev, Rabbimizin koruması altındaki bu kutsal kitabımıza layık olduğu hürmeti göstermek, onun emirlerine uygun bir hayat sürmeye gayret etmektir. Her şey gibi İslam'la müşerref olarak Kur'an-ı Kerim'in aydınlığına kavuşmak da bir nasip işidir." dedi.

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