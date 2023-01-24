Aysever'den İmamoğlu'na tepki: Garip garip işlerin içindesin

Ekrem İmamoğlu'nun başkan adaylığı çalışmalara soyunması destekçilerinin canını sıkmaya başladı. Enver Aysever, "Garip garip işlerin içerisindesin niye geziyorsun" diyerek İmamoğlu'nu eleştirdi.

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehir şehir tura çıktı. Geçtiğimiz hafta Kastamonu'ya giden Ekrem İmamoğlu hafta başında ise yurt dışına çıkarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

İmamoğlu'nun seçtiği bu yol CHP yandaşlarının bile tepkisini çekti. Enver Aysever, "Garip garip işlerin içerisindesin niye geziyorsun, artık İstanbul'da otur ya!" ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri sonrası geri plana düşse de Ekrem İmamoğlu adaylık hevesinden vazgeçmiyor. Ekrem İmamoğlu bu kapsamda Anadolu turuna çıkmaya karar verdi.

İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. İmamoğlu daha sonra Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari gibi farklı bölgelerden 15 ili ziyaret edecek. İmamoğlu'nun bu hamleleri "Adaylık ilanı mı?" yorumlarına sebep oldu.

Kastamonu'dan sonra yurt dışına da çıktı

İmamoğlu Cuma günü yaptığı Kastamonu gezisinin ardından rotayı Yunanistan'a kırdı. Görece geldikten sonra Yunanistan'a 3. ziyaretini yapan Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi de tepkilere sebep oldu.

Enver Aysever'den sert sözler: İstanbul'da otur ya!

CHP yandaşı Enver Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun turlarını sert sözlerle eleştirdi.

Aysever, İmamoğlu'nun Meral Akşener ile giriştiği operasyonları işaret ederek, "Niye sen Meral hanım vs. bilmem ne garip garip işlerin içerisindesin niye geziyorsun ya şuanda. İstanbul'da otur ya!" dedi.

"Tatile bile gitmeyeceksin kardeşim"

İstanbul'un sorunlarını çözmek için uğraşması gerektiğini söyleyen Aysever şu ifadelerle İmamoğlu'na yüklendi;

"İstanbul'un sorunlarını çözmeye çalış. İstanbul senin evin tatile bile gitmeyeceksin kardeşim gitmeyeceksin. İstanbul Şehremini olmak dünyanın en güzel rütbesi… Sen herkesi davet edeceksin İstanbul da tatil de yaparsın eğlenirsin de kültürünü de geliştirirsiniz."