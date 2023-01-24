Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Salonu'nda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülleri Töreni'nde çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

1979 yılından beri verilen bu ödüller sayesinde kurum, kuruluş ve sanatçılarımıza şükran borcumuzu bir nebze de olsa ödeme imkanı buluyoruz.

Bir kısmı ebediyete intikal eden tüm kültür sanat erbabımızı burada bir kez daha rahmetle anıyorum. Onlar fani dünya yolculuklarını tamamlasalar da eserleriyle yaşamaya devam ediyor.

Ayakta kalabilmemizin temel sebebi kültürel derinliğimizdir

Kültür ve sanat milletleri ayakta tutan taşıyıcı sütunların başında gelir. Savunmada, ekonomide, askeriyede, diplomaside ve diğer alanlarda elde edilenlerin kazanımı da yine kültür ve sanata bağlıdır. Zengin bir kültüre, sanatçılara sahip olan milletler ne yaşarlarsa yaşasınlar yeniden ayağa kalkmayı başarmışlardır. Türk milleti olarak bizim de asırlardır ayakta kalabilmemizin temel sebebi kültürel derinliğimizdir.

Hangi ilimize gitsek insanlık tarihine ışık tutan bir eserle karşılaşıyoruz

Onlarca medeniyete beşiklik yapmış Anadolu toprakları kültürel mirasıyla bizlere dünyada eşi benzeri olmayan bir hazine sunuyor. Hangi ilimize gitsek, insanı hayran bırakan, insanlık tarihine ışık tutan bir eserle muhakkak karşılaşıyoruz. Maziden atiye kurduğumuz en sağlam köprü olan bu kadim birikimi koruduğumuz sürece bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Bekamıza yönelik en büyük tehdit coğrafyamızla, kimliğimizle ilgili bu vizyonu yitirmemizdir. Hükümet olarak bu hakikatler ışığında son 20 yıldır önemli adımlar attık. Sanat ve sanatçılarımız arasında ayrım yapmadan başarıyı desteklemenin çabası içindeyiz.

"Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskını reddediyoruz"

Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Milletimizin birliğinin ve kardeşliğinin temsilcisi olan ortak değerlerimize sahip çıkmaya özellikle önem veriyoruz.