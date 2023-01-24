BIST 5.367
DOLAR 18,80
EURO 20,46
ALTIN 1.169,35
HABER /  GÜNCEL

Halk Tv'ye çıkan ekonomiste bak; S-400'ler bir depoya kilitlensin

Halk Tv'ye çıkan ekonomiste bak; S-400'ler bir depoya kilitlensin

Halk Tv'de konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'nin ekonomik anlamda düzelmesi için S-400'lerin bir depoya kilitlenmesi ve Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz artırması için yetki verilmesi gerektiğini savundu.

Abone ol

Dünya, 2022'de koronavirüs pandemisinin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselen enflasyonla birlikte artan fiyatlar ve hayat pahalılığıyla mücadele etti. 

Türkiye'nin de etkilendiği yüksek enflasyon, hükümetin aldığı tedbirlerle 2023 yılı itibariyle düşüş trendine girdi..

Bu süreçte ekonomiyi düzeltmek için atılacak önlemlerle ilgili çeşitli yorumlar ortaya çıkmıştı.

Bunlardan bir tanesi de Halk Tv'de Özlem Gürses'in sunduğu programa konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada'nın yorumuydu..

Yeşilada'nın Türkiye'nin ekonomik anlamda düzelmesi için verdiği skandal tavsiyeler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"S-400'ler bir depoya kilitlensin, Merkez Bankası faiz artırsın"

S-400'lerin bir depoya kilitlenmesi gerektiğini ifade eden Atilla, Merkez Bankası'na istediği kadar faiz artırması için yetki verilmesi gerektiğini savundu.

"Kavala ile Demirtaş serbest bırakılsın"

6'lı masanın iktidarı kazanması halinde ise Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

"Eğer bunlar yapılırsa Türkiye düzelir"

Skandal yorumda Yeşilada şu ifadeleri kullandı:

"Yapması gereken icraatlar belli. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz artırması için yetki verilecek. Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir. "

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim yine tarihe geçti: En iyi 100 futbolcuyu seçecek
Fatih Terim yine tarihe geçti: En iyi 100 futbolcuyu seçecek
Tayyip Erdoğan'ın ayakkabısını yalayandan milletin vekili olur mu?
Tayyip Erdoğan'ın ayakkabısını yalayandan milletin vekili olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Yılmaz Vural: Bir belanın içerisine soktuk kendimizi
Yılmaz Vural: Bir belanın içerisine soktuk kendimizi
Başörtüsüne güvence, Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
Başörtüsüne güvence, Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
Aysever'den İmamoğlu'na tepki: Garip garip işlerin içindesin
Aysever'den İmamoğlu'na tepki: Garip garip işlerin içindesin
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı!
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Dursun Özbek'e tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Dursun Özbek'e tarihi çağrı
Operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
Operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedeli belli oldu!
Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedeli belli oldu!
12 yıl sonra sağlığına kavuştu böyle tesadüf ne görüldü ne duyuldu
12 yıl sonra sağlığına kavuştu böyle tesadüf ne görüldü ne duyuldu
'Gizli anket bana geldi' diyen CHP'li Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
'Gizli anket bana geldi' diyen CHP'li Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı