Tayyip Erdoğan'ın ayakkabısını yalayandan milletin vekili olur mu?

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın canlı yayında "Erdoğan'ın ayakkabılarını yalanımız lazım" sözleri birçok kişi tarafından tepki çekmişti. Hadi Özışık, Şenel Yediyıldız'ın bu sözlerini canlı yayında değerlendirdi.

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AK PARTİ Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı överken, "Tayyip Abi" dedi, yerinin doldurulamayacağını söyledi... Bunların ardından ise "Tayyip Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım" deyince Yediyıldız bir anda gündem oldu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Şenel Yediyıldız'ın bu sözlerini canlı yayında değerlendirdi.