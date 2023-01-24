BIST 5.367
DOLAR 18,80
EURO 20,46
ALTIN 1.169,35
HABER /  GÜNCEL

Tayyip Erdoğan'ın ayakkabısını yalayandan milletin vekili olur mu?

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın canlı yayında "Erdoğan'ın ayakkabılarını yalanımız lazım" sözleri birçok kişi tarafından tepki çekmişti.  Hadi Özışık, Şenel Yediyıldız'ın bu sözlerini canlı yayında değerlendirdi.

Abone ol

AK PARTİ Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı överken, "Tayyip Abi" dedi, yerinin doldurulamayacağını söyledi... Bunların ardından ise "Tayyip Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım" deyince Yediyıldız bir anda gündem oldu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Şenel Yediyıldız'ın bu sözlerini canlı yayında değerlendirdi.

YAYINI İZLEMEK IÇIN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Yılmaz Vural: Bir belanın içerisine soktuk kendimizi
Yılmaz Vural: Bir belanın içerisine soktuk kendimizi
Başörtüsüne güvence, Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
Başörtüsüne güvence, Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
Aysever'den İmamoğlu'na tepki: Garip garip işlerin içindesin
Aysever'den İmamoğlu'na tepki: Garip garip işlerin içindesin
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı!
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Dursun Özbek'e tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Dursun Özbek'e tarihi çağrı
Operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
Operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedeli belli oldu!
Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedeli belli oldu!
12 yıl sonra sağlığına kavuştu böyle tesadüf ne görüldü ne duyuldu
12 yıl sonra sağlığına kavuştu böyle tesadüf ne görüldü ne duyuldu
'Gizli anket bana geldi' diyen CHP'li Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
'Gizli anket bana geldi' diyen CHP'li Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
Elektrik çarpmasıyla komalık oldu! Bir yıl sonra aynı gün acı haber geldi
Elektrik çarpmasıyla komalık oldu! Bir yıl sonra aynı gün acı haber geldi
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak