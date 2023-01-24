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İsveç bin pişman: Diyaloğa geri dönmek istiyoruz!

İsveç bin pişman: Diyaloğa geri dönmek istiyoruz!

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda işleyen bir diyaloğa geri dönmek istediklerini belirterek, "Bu olmazsa İsveç'in NATO'ya katılması zorlaşacak, bunun da İsveç güvenliği için sonuçları olacak" dedi.

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Ankara Stokholm hattında yükselen tansiyon sonrasında, Türkiye-Finlandiya ve İsveç arasındaki Daimi Üçlü Mekanizma toplantısı iptal edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iptal kararı Ankara’nın talebiyle alındı.

İsveç’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan gösteri ve Türk Büyükelçiliği yakınlarında Kur’an-ı Kerim yakılmasına Ankara'dan sert tepki geldi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi üzerine kurulan üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi. Daimi Üçlü Mekanizma’nın üçüncü toplantısının Şubat ayı içinde Brüksel’de yapılması planlanıyordu. Mekanizma, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya giriş talebi sonrasında imzalanan Madrid Mutabakatı ile kuruldu. Taraflar son olarak 2022 yılının Kasım ayı sonunda Stokholm’de bir araya gelmişti.

"İşleyen bir diyaloğa geri dönmek istiyoruz"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsveç Başbakanı, ülkesinin NATO üyeliği konusunda işleyen bir diyaloğa geri dönmek istediklerini belirterek, "Ulusal güvenlik için İsveç ve Finlandiya'nın hızlıca NATO'ya katılmasından daha önemli bir şey yok. İşlevsel bir diyaloğumuz olmazsa İsveç'in NATO'ya katılması zorlaşacak, bunun da İsveç güvenliği için sonuçları olacak" dedi. 

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