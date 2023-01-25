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Tartıştığı eşini tabancayla vurdu olay yerinden kaçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tartıştığı eşini tabancayla vurdu olay yerinden kaçtı

İzmir’in Buca ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini silahla vurarak yaraladı. Karın bölgesinden yaralanan 28 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, saat 22.45 sıralarında Buca ilçesi, Çamlıkule Mahallesi, 290/3 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İ

ddiaya göre, K.A., ile eşi Gizem A. (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gözü dönmüş koca, eline aldığı tabanca ile eşini ateş ederek yaraladı. Gizem A., kanlar içerisinde yere yığılırken, K.A. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 28 yaşındaki kadının hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheli K.A.’yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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