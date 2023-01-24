Tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü

ABD'nin Kansas şehrinde bir kişi, kamyonetinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme yapan polis, şahsın, köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla öldüğünü tespit etti.

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ABD'nin Kansas eyaletinde bir kişi, aracında cansız halde bulundu. Sumner İlçe Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan Amerikalının kamyonetinde bir silahla vurularak can verdiği bildirildi.

Tüfeğin tetiğine basarak öldürdü

Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.

Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı kaydedildi.