Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete 'birleşin' çağrısı: Onlarla biriz

Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Muhalefete çağrıda bulunan terörist Kalkan, "İyi birleşsinler. Böyle bir demokratik değişime yönelen herkese, her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz." dedi.

Abone ol

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan yayınladığı mesajla muhalefete seslendi. 2023 seçimlerine ilişkin konuşan PKK elebaşı Kalkan, muhalefet partilerine seslenerek "2023 değişim yılı olmalı" dedi.

"Gereken desteği vereceğiz"

Duran Kalkan, "Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarlar biriz, beraberiz." ifadelerini kullandı.

PKK elebaşından muhalefete mesajlar: Sorumluluklarınızı bilin

Duran Kalkan şöyle konuştu: "Muhalefet yeniliği verebilir. Çok daha etkili olabilirler. Parti, kurmak, siyasi mücadele etmek, seçime girmek zor bir iş midir? Bu 2023 yılı Türkiye'de demokratik devrim yılı. Dolayısıyla Türkiye'de büyük değişim yılı. 2023 böyle olmaya adaydır. Kendisini böyle bir şeyin içinde görenler doğru anlasınlar, iyi birleşsinler, görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket etsinler.

"Onlarla biriz"

2023 Türkiye'de tarihte olmamış bir devrim yılı haline gelebilir. Bizim diyeceğimiz bu, hedefimiz. bu. Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz."