Benzine zam geldi pompaya yansıdı! Benzin motorin zamlı litre fiyatı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde önce 80 kuruş ardından 67 kuruş gelen zam sonrası benzin fiyatları 20 lirayı aştı. Bu gece yarısı itibari ile yeni bir zam daha geldi. Benzinin litresi ne kadar oldu?Abone ol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Araç sahiplerini üzecek haber geldi.
Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı değişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde motorine de 1.05 lira artış yapılmıştı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.19 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.71 TL'den satılıyor.
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