Kız Kulesi yenilendi son hali ortaya çıktı! Tarih belli oldu ziyarete açılıyor
İhlas Haber Ajansı
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Kız Kulesi’nde üst taraftaki iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı. Kız Kulesi'nden son görüntüler...
Kız Kulesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi’nin üst tarafında bulunan iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı.
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Devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi. Müze Kart’ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın kaldırılacağı Kız Kulesi’nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.
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