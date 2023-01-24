Kız Kulesi yenilendi son hali ortaya çıktı! Tarih belli oldu ziyarete açılıyor

Kız Kulesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi’nin üst tarafında bulunan iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı.