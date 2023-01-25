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ABD ve Almanya'nın tank kararı iki ülke basını yazdı

ABD ve Almanya'nın tank kararı iki ülke basını yazdı

ABD ve Almanya'nın aylardır süren tartışmaların ardından Ukrayna'ya tank göndermeyi planladığı bildirildi. İki ülkede bu yönde haberler yayımlandı.

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Amerikan medyasında, M1 Abrams tanklarıyla ilgili açıklamanın bugün yapılabileceği yönünde haberler yayımlandı.

New York Times gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, Ukrayna'ya gönderilecek tank sayısının 30 ile 50 arasında değişebileceğini söyledi.

ABD'nin M1 Abrams tanklarını Ukrayna'ya ne zaman göndereceği ise belirsiz.

Daha önce Amerikan medyasında, Almanya'nın ABD'ye, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını ancak M1 Abrams tanklarının da gönderilmesi halinde yollayacağı yönünde haberler yayımlanmış, iki ülke de bu haberleri yalanlamıştı.

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın Ukrayna'ya tank yardımı yapmayı kabul ettiğine yönelik haberini, hükümet kaynaklarına dayandırdı.
Ancak tıpkı ABD gibi Almanya'dan da bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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