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AK Parti'de peş peşe atamalar! İşte il başkanlıklarına getirilen yeni isimler

AK Parti'de peş peşe atamalar! İşte il başkanlıklarına getirilen yeni isimler

AK Parti'de Antalya, Aydın, Burdur ve Düzce il başkanlıklarına atama yapıldı. İşte atanan yeni isimler...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Antalya İl Başkanlığına Ali Çetin, Aydın İl Başkanlığına Gökhan Ökten, Burdur İl Başkanlığına Mustafa Özboyacı ve Düzce İl Başkanlığına Hasan Şengüloğlu'nun atandığı bildirildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan  paylaşımda söz konusu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına da başarılar dilendi.

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