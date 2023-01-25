İliklerimize kadar donacağız kar başlıyor! İşte beklenen tarih İstanbul, Yalova, İzmir, Antalya...
Uzun süredir etkili olan kuralık nihayet son buluyor. Yağışlar kapıda... Önce yağmur ardından kar geliyor. Uzman isim tarih verdi ve düşen sıcaklıklar için uyardı. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Buna önce önce yağmur ardından kar etkili olacak. Uzman isimler de düşen sıcaklıklar için uyardı. Peki kar ne zaman yağacak?
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan "27'sinden itibaren yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. 26'sında batı bölgelerine yağış giriş yapacak. 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor." dedi.
"Ocak ayının sonu ile şubat ayınında başında kar yağacak illerimiz olacak." diyen uzman isim şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.
Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
İstanbul ve Marmara bölgesinde hava her geçen saat daha da soğuyacak. Özellikle sabahleyin sıkı giyinmelisiniz. Cuma günü sağanak yağışlar geliyor.