Depoları şimdiden fulleyin! Benzinden sonra motorine yine zam geliyor İstanbul ve Ankara'da litresi ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına yetişilemiyor. Geçtiğimiz son 2 haftada benzine peş peşe 3 kez zam geldi. Bu kez de motorine zam geliyor. Motorin zammı gece yarısından itibaren yansıyacak.

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Geçtiğimiz haftalarda 80 kuruş ve ardından 67 kuruş gelen zam sonrası benzinin litresi 20 lirayı aşmıştı. Bu gece yarısı gelen 1 lira 25 kuruş artış sonrası benzinin litresi 21.67 TL'yi buldu.

Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Benzin zamlarının ardından bu kez motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 83 kuruş zam geliyor.

Benzin ve motorinde güncel fiyatlar

İstanbul'da benzin fiyatı: 21,67 TL

İstanbul motorin fiyatı: 23,11 TL

İstanbul LPG fiyatı: 10,57 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 21.91 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 23,27 TL

Ankara'da LPG fiyatı: 10,83 TL

Öte yandan geçtiğimiz günlerde motorine de 1.05 lira artış yapılmıştı.