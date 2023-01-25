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Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş TV100'den istifa ettiler

Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş TV100'den istifa ettiler

TV100'de istifa depremi yaşandı. Barış Yarkadaş ile Gürkan Hacır'da TV100'den istifa ettiğini duyurdu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu programa SADAT’ın reklamı verilmesiyle gündeme gelen TV100'de istifa depremi yaşandı.

Kulis haberleriyle bilinen televizyon yorumcusu ve yazar Barış Yarkadaş TV100'den istifa ettiğini açıkladı. Yarkadaş'ın yanı sıra Gürkan Hacır'da TV100'den istifa ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yarkadaş, "Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım @tv100 ‘den kendi isteğimle ayrıldım. Dolayısıyla tv 100’deki yazılarıma da son verdim. Kanal yönetimine de bugüne dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim. @gurkanhacir" dedi. 

Hacır ise "Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım @tv100 televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım. Kanal yönetimine gösterdikler güven ve destek için teşekkür ederim. @barisyarkadas"  ifadesini kullandı. 

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