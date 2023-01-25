Kobra Murat: "Teklif geldi ama reddettim, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kobram' diyor bana"

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olan Halk arasında 'Kobra Murat' olarak tanınan Roman şarkıcı Murat Dinavdiler kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Milletvekilliği teklifi aldığını ama reddettiğini açıklayan Kobra Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldikleri 2023 Roman Buluşması ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Murat Dinavdiler'in çok konuşulan açıklamaları...

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Geçtiğimiz aylarda 'mal varlığı' açıklamasıyla gündeme gelen 'Kobra Murat' olarak tanınan Roman şarkıcı Murat Dinavdiler, Buket Aydın'ın programına konuk oldu. Özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Dinavdiler, Milletvekilliği teklifi aldığı partiyi açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldikleri 2023 Roman Buluşması ile ilgili de konuştu ve Erdoğan'ın kendisine 'Kobram' diye hitap ettiğini anlattı.

Özellikle siyasetle olan ilişkisine yönelik kullandığı ifadeler programa damga vuran Kobra Murat’ın ‘Sizin siyaset gibi bir isteğiniz var mı? Siyasete girmek ister misiniz?’ sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

"Bana teklif geldi ama kabul etmedim"

Kobra Murat kendisine millet vekili olması için teklif geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Bana teklif geldi ben de olacaktım milletvekili ama kabul etmedim. Ben şey istiyorum; otururum parkta ağlarım, gülerim. Yani ben o kravatla o siyasetle falan mizacım değil, hayata bakışım değil. Ben şu an televizyon kanalındayım canlı yayındayım burada bile ağlarım, oynarım yani içimden ne geliyorsa onu yaparım.

‘AK Parti’den teklif geldi’

Hep öyle hayata baktım ben. Siyasete girdiğin zaman öyle olmaman gerekiyor. Ben biraz hürriyeti seviyorum. Apartmanımda da evimde darbuka çalarım. Hatta imza topladılar geçenlerde ne çok geleni var, ne çok gideni var, ne çok oynayanı, eğleneni var diye… Ama çok seviyorlar beni bir şey yapmadılar.”

Hangi partiden teklif gelmişti sorusuna da yanıt veren Kobra Murat “AK Parti’den teklif gelmişti ama yeni bir teklif gelse de istemem” dedi.

"Konserimi iptal ettim, seve seve gittim"

Divandiler, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldikleri 2023 Roman Buluşması ile ilgili de konuştu. Roman Buluşması'nda protokolde oturan Kobra Murat, programa nasıl davet edildiği ile ilgili "20 Ocak'ta Ankara'da aslında konserim vardı. Devlet büyüklerimiz aradı, dediler ki 'Cumhurbaşkanımız sizi istiyor'. Dedim ki 'Çok gelmek isterdim ama o gün konserim var' dedim. Dediler 'İlla sizi istiyorlar' dedi. Ben de konserimi iptal ettim, seve seve gittim. Onlar da bana o kadar güzel davrandılar ki, Cumhurbaşkanımızla program başlamadan önce 5-6 dakika konuşma imkanı da buldum." dedi.

'Kobram' diyor bana"

Konuşmasının devamında "Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana" ifadelerini kullanan Kobra Murat, "Çok seviyor beni ben de onu çok seviyorum. Allah'ın nuru bir insan. Emine Hanımı da çok seviyorum. O da Allah razı olsun beni seviyormuş. Hatta benim mahallemde beraber gezip Roman mahallesinin, yardıma ihtiyacı olan insanların her şeyini gidermek istemiş. 'Kobra Murat'la gidelim' demiş. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.