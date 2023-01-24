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SEÇİM

Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya önereceği iki isim kulislere düştü

Altılı masanın aday belirsizliği sürerken gazeteci Şaban Sevinç, Akşener'in vetosuyla Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını geri çekeceğini, masaya İlhan Kesici ve Faik Öztrak’ı önereceği kulisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından altılı masanın adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar arttı.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, 6'lı masaya ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisi verdi.

"Meral Hanım'ın Ekrem İmamoğlu'nu önermesini önleyecek"

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan Sevinç, "İYİ Parti’nin ve sayın Akşener’in Kemal Bey’e karşı ‘kazanamaz’ çekincesinin kalıcı olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey bu tabloyu gördükten sonra kendi adaylığını geri çekerek Meral Hanım’ın Ekrem Bey’i önermesini önleyecektir, masaya İlhan Kesici ve Faik Öztrak’ı önereceği kulisleri var." ifadelerini kullandı.

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