Ayşenur Arslan'dan Kur'an yakmaya izin veren İsveç'le ilgili sözleri olay oldu

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Kur'an yakma skandalın izin veren İsveç hükümetiyle ilgili değerlendirmesi tepki çekti. Arslan, "Bir adam çıkıyor bir provokasyona imza atıyor, bu İsveç'i bağlar mı?" dedi.

İslam aleminde İsveç’te Türk büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yakılmasına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın provokasyonda buna izin veren zihniyeti es geçmesi tepki çekti.

Arslan "Bir tane dangalak ırkçı, faşist, pislik bir adam çıkıyor, bir provokasyona imza atıyor. Bu İsveç'i bağlar mı, ya da genel olarak buradan biz Batı diye bir düşman yaratılabilir miyiz?" dedi." ifadelerini kullandı.