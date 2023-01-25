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Derin Kulis! Ali Babacan HDP ile gizli hat kurdu! Kozmik Oda'da kimler var?

Derin Kulis! Ali Babacan HDP ile gizli hat kurdu! Kozmik Oda'da kimler var?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA çıkışıyla ilgili tartışmalar sürerken Diyarbakır'a giden Yavuz Donat'tan dikkat çeken kulis haberleri geldi. Ali Babacan'ın HDP ile 'gizli hat' kurduğu, Altılı Masa'ya da HDH konusunda akıl hocalığı yaptığını yazan Yavuz Donat, HDH ile DEVA Partisi arasındaki ilişkiyi sağlayan iki ismi de yazdı...

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Ali Babacan'ın Kürt seçmene yönelik son dönemdeki dikkat çeken çıkılarının perde arkasıyla ilgili bomba haber Sabah yazarı Yavuz Donat'tan geldi. Diyarbakır'a giden Donat, Ali Babacan ile HDP arasında kurulan 'gizli hat'tı ifşa etti. İşte "Hangi parti HDP ile temasta? HDP ile temasları kimler yürütüyor? Ali Babacan'ın İHA-SİHA takıntısının perde arkası nedir? HDP henüz kapatılmadı... Ama... HDP'nin mirası üzerine bugün kimler, ne tür hesap peşinde?" diye soran Yavuz Donat'tan, Diyarbakır kulisleri...

Diyarbakır'da DEVA ile HDP teması...

Diyarbakır HDP örgütü ile DEVA Partisi örgütü, temas halinde... Kapalı kapılar ardında.
Ali Babacan, Diyarbakır'a geldi... 2020 sonbaharında... 600 araçlık konvoyla karşılandı.
Daha sonra Diyarbakır'a yine geldi... Yine coşkulu karşılama.
Bugün, deniliyor ki:
1. Babacan'ı karşılayanların çoğu... HDP'li.
2. Babacan'ın Diyarbakır annelerini ziyaret edeceği konuşuluyordu... Son anda vazgeçildi.

Babacan'dan HDP'ye atılan gül...

Hatırlayalım... HDP'nin bir açıklaması olmuştu... SİHA'lar, bir dönemin Beyaz Toros'larına benzetilmişti.
Beyaz Toros ile kastedilen... "Derin devlet... Yargısız infaz... PKK'nın finans kaynaklarını yönetenlere suikast."
Ali Babacan'a gelince... Türkiye'nin gururu olan İHA'ya, SİHA'ya taş attı.
Bu taş... Bölgede... "Babacan'dan HDP'ye atılan gül" olarak yorumlanıyor.
Konuşuluyor ki:
HDP kapatılırsa... Adayları seçime ya bağımsız girecekler ya da Babacan'ın DEVA Partisi listelerinden.

DEVA ile HDP işbirliğini sağlayan isim

Mehmet Emin Ekmen... Eski AK Parti Batman Milletvekili.
Hukukçu... Akil insanlar heyetinden.
Şimdi... DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı.
Yanık Çarşı'da... Ulucami Meydanı'nda... HDP ile DEVA Partisi ilişkisinde... Mehmet Emin Ekmen'in devrede olduğu konuşuluyor.

DEVA ile HDP'nin kozmik odası...

Ali İhsan Merdanoğlu...
Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili.
Şimdi... DEVA Partisi'nde... Ali Babacan'ın başdanışmanı.
Bölgede konuşuluyor ki:
Merdanoğlu, Babacan'ın kozmik odasında... Mehmet Emin Ekmen gibi.

CHP ile HDP arasında iki köprü

Ahmet Türk... Eski CHP Milletvekili... Eski Mardin Belediye Başkanı... Bölgede özgül ağırlığı yüksek isimlerden.
CHP ile HDP arasında köprü konumunda olduğu konuşuluyor.
Sezgin Tanrıkulu... CHP İstanbul Milletvekili... CHP ile HDP ilişkisinde bir diğer köprü.
Sezgin Tanrıkulu ile HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, aile dostu. Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı iken Beştaş da yönetimdeymiş.

Altılı Masa'nın akıl hocası

Altılı Masa'nın akıl hocası kim?
Lokantada bu konu açılınca... Diyarbakırlı bir kanaat önderi dedi ki:
- AK Parti aleyhinde fikir üreten akıl hocası Ali Babacan.

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