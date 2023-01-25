Altılı masanın adayı için bomba iddia! Hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu...

Seçim tarihi belli oldu altılı masanın adayı ise hala açıklanmadı. Sabah başyazarı Mehmet Barlas kulislerde konuşulanları aktardı. Barlas, "6'lı Masa'dan şimdilik en az 3 aday çıkacağını söyleyebiliriz." diye yazdı.

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Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın 'Hangisi ana muhalefet partisi olacak?' başlıklı yazısı dikkat çekti. "Seçim tarihi artık kesinleşti. Ortada hâlâ 6'lı Masa'nın adayı yok." ifadelerini kullanan Barlas, "Kulislerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun aynı anda aday olacağı konuşuluyor. Buna HDP/DEVA'nın ortak cumhurbaşkanı adayı da eklenince 6'lı Masa'dan şimdilik en az 3 aday çıkacağını söyleyebiliriz. Bu masanın aktörleri, cumhurbaşkanlığı adayı dışında ana muhalefet partisi olmak için de ciddi bir yarış içindeler." dedi. Barlas şöyle devam etti:

Düşman kardeşler Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kıyasıya bir mücadele var. Uyduruk anket sonuçlarına dayanarak 6'lı Masa'daki pazarlık gücünü artırmaya çalışıyorlar. İkisi de "Ana muhalefet lideri benim" havasında.

Kılıçdaroğlu'nun işi ise daha zor. Cumhurbaşkanı adayı olamasa da aday olup kazanamasa da CHP'deki koltuğunu kaybedecek. İmamoğlu ise önemli bir yol ayrımında. Kılıçdaroğlu ile pazarlık ederek adaylıktan vazgeçip CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturabilir. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu lehine havlu attı ve 2024 yerel seçimlerinde Ankara adaylığını garantiledi. Davutoğlu ve Babacan cephesinde ise değişen bir şey yok. Biri ekonomi bakanlığını, diğeri ise başbakanlığı planlıyor. Tabii bir de masanın görünmeyen ayağı HDP var. Açık açık "Ana muhalefet benim, benim desteğim olmadan kazanamazsınız" diyor.

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