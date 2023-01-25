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Süper Lig ekibinin yeni hocası İsmail Kartal oluyor!

Süper Lig ekibinin yeni hocası İsmail Kartal oluyor!

Teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılacağı konuşulan Gaziantep FK'da yeni hocanın geçmişte Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal olacağı ifade edildi.

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Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları bir Gaziantep FK'da ana gündem maddesi teknik direktör.

Erol Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve genç teknik adam ile görüşmeler yapan Gaziantep FK, bir yandan da Bulut sonrasını düşünüyor.

Gaziantep FK, bu doğrultuda Erol Bulut'un ardından göreve İsmail Kartal'ı getirmeyi düşünüyor.

Gaziantep FK'da teknik direktör değişikliğinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Kaynak: Vole

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