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Adana'da 250 bin TL değerinde ürün çalındı şüpheliler sevgili çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da 250 bin TL değerinde ürün çalındı şüpheliler sevgili çıktı

ADANA'da medikal ürün satan iş yerinden hırsızlık yapıldı. 250 bin TL değerinde çeşitli malzemeler çalan şüphelilerin sevgili oldukları öğrenildi. Polis tarafından yakalanan sevgili çift ve onlara araçla yardım eden diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 14 Ocak'ta Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Medikal ürün satışı yapan Ender E.’nin (31) iş yerine gece yarısı gelen 2 şüpheli, kapı kilidini kırarak içeri girdi.

5 bin paket eldiven...

Şüpheliler; iş yerindeki 5 bin paket eldiven, 150 adet ateş ölçer, 240 paket hasta bezi, 600 adet antiseptik solüsyon, 800 adet idrar sondası gibi 250 bin lira değerinde medikal ürün çaldı.

Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler, bu sırada dışarıda kendilerini bekleyen şahsın otomobiliyle kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine geldiğinde malzemelerin çalındığını fark eden Ender E.’nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler sevgili çift çıktı

İş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Abdullah A. (27) ile sevgilisi Rojhat S.’nin (28) gerçekleştirdiğini, sonrasında da Erman G.’nin (40) otomobiliyle olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Bir kısmını dağıttık"

Emniyete götürülen şüphelilerden Abdullah A., ifadesinde hırsızlığı kabul ederek, "Malzemelerin bir kısmını ihtiyacı olan kişilere dağıttık. Kalan kısmını ise satmayı düşünüyorduk ancak yakalandık" dedi.

Kendini kurtarmaya çalıştı

Şüphelilerden Rojhat S. ise malzemeleri iş yeri sahibinin bilgisi dahilinde aldıklarını düşündüğünü öne sürerek kendini kurtarmaya çalıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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